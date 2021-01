Erster Tag Präsenzunterricht : Prüflinge zurück im Klassenzimmer

Saarbrücken Am Montag hat der Präsenzunterricht für die Abschlussklassen im Saarland wieder begonnen. Ihnen wird nun einiges abverlangt.

Es war noch dunkel, als Schülerin Darya Darsht am Montagmorgen die Tür zum Günther-Wöhe-Gymnasium für Wirtschaft in Saarbrücken hinter sich schloss. Die Abiturientin und ihre Klassenkameradinnen Bianca Baumann und Anne Miosga waren auf dem Weg zum Unterricht ihres Oberstufengymnasiums. Mitten im verschärften Lockdown hatte das Ministerium für die Abschlussklassen Präsenz-Unterricht verfügt.

Jetzt waren die drei auf dem Weg in ihre Klasse. Im Schulgebäude brannte Licht, in einer Klasse und im Sekretariat. Alles andere blieb dunkel, und so sah es auch in den Nachbargebäuden der anderen Gymnasien aus: Minimalbetrieb für die Prüflinge. Schülersprecher hatten protestiert gegen diese Schulöffnung, der Dillinger Schülersprecher Kai Vettori schrieb einen geharnischten Brandbrief ans Ministerium (wir berichteten). Er bemängelte, dass man Präsenz-Unterricht mit Gesundheitsschutz in Pandemie-Zeiten nicht vereinbaren könne.