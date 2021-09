Bitter für Besucher und Schausteller : Schon wieder eine Absage – Warum die Kirmes in Kleinblittersdorf erneut ausfällt

Kleinblittersdorf Bürgermeister Rainer Lang ist der Überbringer der schlechten Nachricht. Und er hat einen aus seiner Sicht triftigen Grund, dass Karussells und Buden diesmal wieder nicht zum lokalem Rummelplatz werden können.

Auch in diesem Jahr kann die traditionelle Kirmes mit Fahrgeschäften und Schaustellern im Ortsteil Kleinblittersdorf am ersten Wochenende im Oktober nicht stattfinden. Das hat Bürgermeister Rainer Lang (SPD) entschieden. In seiner Erklärung heißt es: „Ich habe mir diese Entscheidung nicht leicht gemacht. Gemeinsam mit dem neuen Ortsvorsteher von Kleinblittersdorf, Karl-Peter Fuhr, und in Verbindung mit dem Kleinblittersdorfer Ortsrat haben wir uns intensiv mit der Problematik beschäftigt. Die Planung und Durchführung der Kirmes, bei der die Gemeinde als Veranstalter gemäß der Marktsatzung auftritt, hätte aufgrund der pandemischen Lage, in der wir uns aktuell noch befinden, einen enormen Kosten- und Personalaufwand für die Gemeinde nach sich gezogen. Das hätte bei der Größe der Veranstaltung in keinem vernünftigen Verhältnis gestanden.“ Die Gesundheit und Sicherheit der Besucherinnen und Besucher sowie der Ausrichter gehe vor.