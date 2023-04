Frühere Abi-Zeitungen aus Saarlouis „Er sucht ihn“ – wie Skandalpriester Edmund Dillinger von seinen Schülern verspottet wurde

Exklusiv | Saarlouis · Der stockkonservative Priester Edmund Dillinger, bei dem hunderte Missbrauchsfotos gefunden wurden, war Lehrer am Saarlouiser Max-Planck-Gymnasium. Ein Blick in frühere Abi-Zeitungen zeigt, wie er von seinen Schülern verspottet wurde. So mancher Witz erscheint heute in anderem Licht.

21.04.2023, 12:02 Uhr

Foto: Steffen Dillinger

Von Daniel Kirch Chefkorrespondent Landespolitik

20 Jahre unterrichtete Edmund Dillinger am Saarlouiser Max-Planck-Gymnasium katholische Religion, ehe er 1999 in den Ruhestand ging. Der 2022 verstorbene Priester, der im Mittelpunkt eines erst jetzt bekanntgewordenen Missbrauchsskandals steht, wird von ehemaligen Schülern als erzkonservativ bis reaktionär beschrieben.