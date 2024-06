Zwei Wochen gesperrt Westspangenbrücke in Saarbrücken ist schon wieder dicht – warum?

Schon am Montagvormittag, wenige Stunden nach der Sperrung, bildet sich Stau um die Westspange in Saarbrücken. Autofahrer können vom Ludwigskreisel kommend nicht wie sonst über die Westspangenbrücke auf die A620 Richtung Mannheim/Metz oder auf die B51 Richtung Alt-Saarbrücken fahren. Der Verkehr, der eigentlich in Richtung Mannheim unterwegs ist, wird Richtung Saarlouis eine Ausfahrt weiter, über die Malstatter Brücker geleitet. Die Folge: Stau auf der Ausfahrt, der Autobahn selbst, bis Alt-Saarbrücken hinein. Die Sperrung soll voraussichtlich zwei Wochen andauern. Erst im vergangenen Jahr wurde die Dauerbaustelle an der Westspange für beendet erklärt. Wo liegt dieses Mal das Problem?