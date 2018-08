Sulzbachtalbrücke ist ab sofort gesperrt

Die Autobahn 8 ist im Bereich der Sulzbachtalbrücke seit 21 Uhr am Mittwoch (29. August) in beide Richtungen gesperrt. Wie ein Sprecher der Polizei in Sulzbach mitteilt, hatten zuvor Bewohner gemeldet, dass sich Teile der Brücke lösen. Ermittler bestätigten wenig später die Angaben. Bis zu handballgroße Stücke seien herausgebrochen. Die Schäden an der Brücke seien so gravierend, dass sie sogar im Dunkeln zu sehen sind. „Wir haben uns entschieden, sofort die Brücke und die darunter verlaufende Sulzbachtalstraße zu schließen“, sagt der Polizeisprecher. Mittlerweile sind Mitarbeiter des Landesbetriebs für Straßenbau (LfS) aus Neunkirchen an der Stelle. Noch ist unklar, ob die Statik der Sulzbachtalbrücke in Gefahr ist. Die Polizei geht von erheblichen Beeinträchtigungen im morgendlichen Berufsverkehr aus.