Nach Corona-Pause : Hoffnungsvolle Wege in 47 Kirchen saarlandweit: 9000 Teilnehmer bei der Nacht der Kirchen

Foto: Ute Kirch

„Es ist wunderbar, dass dieses Jahr wieder die Nacht der Kirchen stattfinden kann – nach zwei Jahren Pause wegen Corona“, freute sich Christian Weyer, Superintendent der Evangelischen Kirche im Rheinland, und sprach damit vielen Engagierten in den Kirchengemeinden aus der Seele.

Nach ersten Schätzungen haben an Pfingstsonntag, 5. Juni, zirka 9000 Menschen die vielfältigen Angebote in den 47 Gotteshäusern verschiedener christlicher Konfessionen saarlandweit besucht. Die Nacht der Kirchen stand in diesem Jahr unter dem Motto „Hoffnungsvolle Wege“, das die Kirchen auf unterschiedliche Weisen mit Leben füllten – etwa mit Kunst, Tanz, Kino, Vorträgen oder Musik.

Rund 100 Menschen waren in die Saarbrücker Johanneskirche gekommen, um das Jugendtanzensemble iMove des Saarländischen Staatstheaters zu erleben. Die Choreographie war eigens für die aktuelle Ausstellung „RUACH – Atem. Geist. Wind“ mit der Lichtinstallation „Erleuchtung“ von Dorothee Bielfeld kreiert worden. Wenige hundert Meter Luftlinie weiter in der St. Jakob-Kirche in Alt-Saarbrücken stand unter dem Motto „Hoffnungsvolle letzte Wege“ das Sterben im Mittelpunkt. Gemeinsam mit dem St. Jakobus-Hospiz und dem Kinderhospiz- und Palliativteam Saar hatte die Kirchengemeinde verschiedene Stationen in der Kirche gestaltet. „Wir wollen das Thema Sterben und Tod begreifbar machen, daher stehen hier auch Särge und Urnen zum Anfassen, wann hat man sonst dazu die Gelegenheit?“, sagt Stefanie Molter vom Jakobus-Hospiz. Besucher waren eingeladen, eine „Bucket List“ auszufüllen mit den Dingen, die sie vor ihrem Tod noch erleben möchten. In einer Schreib-Meditation konnten sie ihre Ängste und Wünsche zum eigenen Sterben in Worte fassen.

In St. Eligius in Saarbrücken-Burbach konnten die Besucherinnen und Besucher der Künstlerin Dorothe Kappel bei der Live-Gestaltung eines Gemäldes mit Erdfarben zu schauen. „Viele Menschen kommen aus verschiedenen Richtungen auf dem Weg zusammen und folgen ihm bis zum Ziel. Für mich ist dieses Ziel Gott“, erklärt Kappel das Gemälde.

Auf „Hoffnungsvolle Wege“ begaben sich auch die Teilnehmenden in Bexbach. Dort hatten katholische Pfarrei und protestantische Kirchengemeinde gemeinsam ein Programm vorbereitet. Etwa zur Halbzeit wurde die Kirche gewechselt – mit einem Band aus aneinander geknoteten Wunschkarten. Stetig ging es im Gänsemarsch die wenige 100 Meter lange Strecke hinab. Stetig, aber sehr langsam. „Wie die Ökumene“, lachte eine Teilnehmerin. Auf dem Kirchplatz vor der Pfarrkirche St. Martin brennt schon die Feuerschale, zur Stärkung, bevor es in der Kirche weitergeht.

Manche Gäste blieben den ganzen Abend an einem Veranstaltungsort, andere wechselten mehrmals – nicht nur in den Städten. „Im Grunde haben wir bei jedem Programmpunkt eine neue Besetzung“, erzählte Thomas Trapp im einladend beleuchteten „Bliestaldom“ St. Remigius in St. Wendel-Bliesen. Zwischen Gottesdienst, Podiumsdiskussion, Vortrag eines Historikers und Konzert habe es einen regen Wechsel gegeben, aber die Programmpunkte seien zumeist gut angenommen worden.