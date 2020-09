Saarbrücken Ein 58-Jähriger ist nach dem gewaltsamen Tod seiner Mutter in ein psychiatrisches Krankenhaus gekommen. Der Verdächtige sei nicht vernehmungsfähig, sagte ein Polizeisprecher am Mittwoch.

Die 80-Jährige aus Saarbrücken war am Montag tot in ihrer Wohnung in Dudweiler gefunden worden (wir haben berichtet). Die Beamten fanden in der Wohnung auch den Sohn des Opfers, der nicht ansprechbar war. Er soll versucht haben, sich mit Medikamenten das Leben zu nehmen. Die Frau starb laut Obduktion durch „Gewalteinwirkung gegen den Hals“ und Messerstiche. Der 58-Jährige soll noch am Tatort zugegeben haben, seine Mutter getötet zu haben.