Jährlicher Aufwuchs zwischen 30 Prozent und 40 Prozent? 7000 Ladesäulen für E-Autos bis 2030 im Saarland geplant

Die Landesregierung hält es für möglich, die Zahl der öffentlichen Ladestationen für Elektro-Autos im Saarland bis zum Jahr 2030 von aktuell 839 auf 7000 zu steigern. „Mit einem jährlichen Aufwuchs zwischen 30 Prozent und 40 Prozent, wie er in den beiden letzten Jahren stattfand, kann dieses Ziel vom Grundsatz her erreicht werden“, schreibt die Regierung in ihrer Antwort auf eine Anfrage der CDU-Abgeordneten Ute Mücklich-Heinrich.