Schwerer Unfall : Verletzter Pilot nach Absturz in Bexbach

Saarbrücken (faa) Beim Absturz eines Leichtflugzeuges auf dem Flugplatz Aeroclub in Bexbach ist ein 61-jähriger Pilot schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Donnerstagabend mitteilte, hatte der Mann aus Homburg, der der einzige Flugzeuginsasse war, zuvor vergeblich versucht, auf dem Flugplatz zu landen.

Er stürzte demnach am Rande der Flugplatzwiese ab. Rettungskräfte brachten ihn in die Homburger Uniklinik, wo er am Abend noch nicht ansprechbar war. Das Flugzeug wurde schwer beschädigt. Die genaue Unglücksursache war am Abend noch unklar.