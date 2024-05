Diese Schilder könnten verschwinden Zoff um Geld: Diese Schilder verursachen „untragbare“ Kosten

Ein weiteres Beispiel führen die ARD-Journalisten der Tagesschau an. Die Stadt Sangerhausen in Sachsen solle für zwei dieser Schilder, die an der A38 in Sangershausen auf das Rosarium hinweisen, 181 000 Euro bezahlen. 181 000 Euro – pro Schild also 90 500 Euro. Nach Angaben von Oberbürgermeister Sven Strauß (SPD) verlange die Autobahn GmbH von der Stadt tatsächlich 181 000 Euro für die zwei Unterrichtungstafeln. Das Rosarium gilt mit 80 000 Besuchern im vergangenen Jahr als die größte Rosensammlung der Welt.