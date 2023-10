Umfrage erbringt alarmierende Ergebnisse 60 Prozent der Kassenärzte im Saarland überlegen, Praxis aufzugeben

Im Saarland ziehen erstmals rund 60 Prozent der niedergelassenen Haus- und Fachärzte ernsthaft in Betracht, ihre Zulassung als Kassenarzt vor Erreichen der Altersgrenze zurückzugeben. 30 Prozent aus dieser Gruppe ziehen derzeit diesen Schritt sogar „voll und ganz“ in Erwägung. Insgesamt sind die Kassenärzte im Saarland mit ihrer Gesamtsituation so unzufrieden wie nie zuvor. Das hat eine Umfrage ergeben, die der Ausschuss für Politik und Kommunikation der Vertreterversammlung der Kassenärztlichen Vereinigung Saarland (KVS) unter den 1774 niedergelassenen Ärzten aller Fachgruppen durchgeführt hat. 544 Ärzte haben den umfangreichen Fragebogen beantwortet.