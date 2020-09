Verbrechen : Mordfall Überherrn: Verdächtiger leugnet die Tat

Saarbrücken (red) Der in Südfrankreich verhaftete Mann, der im Zusammenhang mit dem Fund einer Frauenleiche bei Überherrn stehen soll, hat laut französischen Medienberichten gegenüber der französischen Polizei die Tat geleugnet.

Das meldet der SR. Der 55-Jährige habe außerdem widersprüchliche Aussagen darüber gemacht, wo er sich zur mutmaßlichen Tatzeit aufgehalten habe. Der Mann habe in den 1990ern bereits eine zehnjährige Haftstrafe wegen Mordes verbüßt, hieß es. Die Leiche der Frau war am Samstag in einem Wald bei Überherrn entdeckt worden (wir berichteten).