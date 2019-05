Wahlsonntag im Saarland : Sechs Kreuze brauchen Zeit: Wartezeiten in den Wahllokalen

Saarbrücken Am späten Vormittag hat es Wartezeiten von mehr als einer halben Stunde in Saarbrücker Wahllokalen gegeben. Grund: Auf sechs verschiedenfarbigen Wahlzetteln waren Kreuze zu machen.

Der Wahlsonntag hat im Saarbrücker Wahllokal Am Steinhübel mit Wartezeiten von mehr als 30 Minuten für viele Wähler begonnen. In den engen Fluren vor dem Wahlraum im Altenwohnheim stauten sich am späten Vormittag die Bürger. Denn in den Wahlkabinen brauchten manche der Wählerinnen und Wähler teilweise zehn Minuten und mehr, um auf den fünf verschiedenfarbrigen Wahlzetteln die Kandidaten für die Kommunalwahlen anzukreuzen und auf dem ellenlangen Europa-Wahlzettel unter den 40 Parteilisten die richtige zu erspähen.