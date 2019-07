41 Grad : Saarland steht vor neuem Hitzerekord

Bei Temperaturen von bis zu 36 Grad im Saarland war am Dienstag jede Abkühlung willkommen: Anna (9), Samina (10) und Alena (10; v.l.) erfrischen sich hier im Oberkircher Weiselbergbad. Ab Mittwoch wird es noch heißer. Foto: B&K/Bonenberger/

Saarbrücken/Offenbach In dieser Woche kann es an der Saar so heiß werden wie noch nie. Ein leichter Temperaturrückgang ist erst am Samstag in Sicht.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von SZ/dpa

Deutschland steht eine enorme Hitzewelle bevor. Im Saarland könnten nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) bereits am heutigen Mittwoch 40 Grad erreicht werden, in Völklingen sogar knapp 41. Ähnliche Temperaturen sind auch im Raum Duisburg und im Moseltal möglich. „Am Donnerstag wird es dann nochmals ein Stück heißer“, sagt DWD-Sprecher Andreas Friedrich. Mit Werten von bis zu 41 Grad im Saarland, im Ruhrgebiet und an der Mosel könnte es ein historischer Hitzetag werden. Dann könnte auch der bisherige Rekord von 40,3 Grad fallen, der 2015 im bayerischen Kitzingen aufgestellt worden war.

Ein leichter Temperaturrückgang ist wohl erst am Samstag in Sicht. Im Raum Köln und Duisburg könnte es sogar erstmals drei Tage am Stück 40 Grad heiß werden. „Das wäre eine Sensation und ein Stück deutsche Klimageschichte“, sagte Friedrich. Bislang hätte es nur an einzelnen Tagen solche hohen Werte gegeben.

Die Entwicklung sei beunruhigend und mache die Klimaerwärmung deutlich. „Wir beobachten, dass die Hitzerekorde in den letzten Jahren klar zunehmen“, sagte der DWD-Experte. Im vergangenen Jahrhundert wurden den Angaben zufolge nur in einem einzigen Sommer – und zwar im Jahr 1983 – die 40,0 Grad erreicht.