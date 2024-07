Zwischen „Auto-Kalypse“ und „Abzocke“ 40 Prozent weniger Autoverkehr im Saarland? Lob und heftige Kritik für Pläne der Landesregierung

Die Pläne der Landesregierung und von Umwelt- und Verkehrsministerin Petra Berg (SPD) zu einer klimagerechten Verkehrswende im Saarland stoßen auf Lob, aber auch auf vehemente Kritik. Bis 2030 will die Landesregierung, um eine drastische Reduktion des Treibhausgas-Ausstoßes zu erreichen, unter anderem im Bereich Mobilität große Änderungen herbeiführen. So soll der Automobilverkehr stark reduziert werden, die Saarländerinnen und Saarländer vermehrt auf den Öffentlichen Nahverkehr (ÖPNV) und das Rad umsteigen oder zu Fuß gehen. Um das zu erreichen, will das Saarland den ÖPNV ausbauen, mehr Radwege bauen und die E-Auto-Ladeinfrastruktur in nur sechs Jahren verzehnfachen. Finanziert werden soll die Verkehrswende im Saarland hauptsächlich mit noch unsicheren Fördergeldern des Bundes, kommunalen Mitteln und Geldern der Landesregierung.