Recherche- und Informationsstelle Antisemitismus 33 antisemitische Vorfälle im Saarland im Jahr 2023

Verletzendes Verhalten war Rias zufolge mit 26 Fällen der häufigste Vorfalltyp. „Diese Kategorie umfasst beispielsweise alltägliche Äußerungen und Parolen oder Schmierereien an nichtjüdischem Eigentum.“ So sei etwa ein Mülleimer mit Hakenkreuz und dem Schriftzug „Juden raus“ oder ein Schriftzug an einem Supermarkt, der zum Mord an Juden aufrief, gemeldet worden. Für den 10. Oktober verzeichnet Rias einen versuchten Angriff während einer Solidaritätskundgebung für Israel in Saarbrücken. Fälle extremer Gewalt seien seit Projektbeginn im Jahr 2021 nicht bekannt geworden.