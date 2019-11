Sozialprojekte : 33 000 Euro für Sozialprojekte im Saarland

Saarbrücken Die Stiftung PSD L(i)ebensWert der PSD Bank RheinNeckarSaar eG unterstützt mit dem Online-Spendenwettbewerb „miteinander leben“ 46 soziale Projekte aus Württemberg, Südbaden und dem Saarland.

33 000 Euro gingen an Preisträger aus dem Saarland: Den ersten Publikumspreis in Höhe von 6000 Euro erhielt der Verein Sternen­Eltern Saarland e. V., der die Trauerarbeit von Eltern unterstützt. Weitere Preise gingen an Ingos kleine Kältehilfe e. V. (5000 Euro), Fit4Charity e. V. (4000 Euro für „Fark: Fantasie- und Rollenspielkonvent“), die Gemeinnützige Gesellschaft für Paritätische Sozialarbeit (2000 Euro für die Kita Raabe), den DRK Kreisverband Saarlouis e. V. (2000 Euro) sowie Saar21 Down-Syndrom Saarland e. V. (2000).