Erstmalig Unfallzahlen zu E-Scootern : 28 E-Scooter-Unfälle mit Verletzten im Saarland

E-Scooter liegen auf einem Gehweg und versperren den Weg. Das Statistische Bundesamt in Wiesbaden veröffentlicht am 26.03.2021 Zahlen zu Verkehrsunfällen mit E-Scootern. Foto: Rolf Vennenbernd/dpa

Wiesbaden Das Statistische Bundesamt hat erstmals Zahlen zu Unfällen mit E-Scootern veröffentlicht. Auch im Saarland kam es im Zusammenhang mit den Scootern zu schweren Unfällen.

Bei 28 Unfällen mit E-Scootern sind im vergangenen Jahr im Saarland Menschen verletzt worden. Wie aus am Freitag veröffentlichten Zahlen des Statistischen Bundesamts hervorgeht, erlitten dabei 23 Menschen schwere Verletzungen, sechs leichte. Zum ersten Mal nach Zulassung der E-Scooter in Deutschland im Juni 2019 liegen den Angaben zufolge Unfallzahlen für ein gesamtes Jahr vor.

Bundesweit kam es laut Statistischem Bundesamt im Jahr 2020 zu 2155 E-Scooter-Unfällen mit Verletzten und Getöteten, die meisten in Nordrhein-Westfalen (566). Bei fast drei von vier dieser Unfälle (etwa 72 Prozent) war demnach der Fahrer hauptverantwortlich.

Rund 18 Prozent der in einen Unfall verwickelten Fahrer seien in der bundesweiten Auswertung betrunken gewesen, hieß es. Erlaubt seien für E-Scooter-Fahrer 0,5 Promille, unter 21-Jährige und Führerschein-Neulinge dürften gar keinen Alkohol trinken. Die meisten von ihnen waren außerdem eher jung: 76 Prozent der unfallbeteiligten E-Scooter-Fahrer waren jünger als 45 Jahre, etwa ein Drittel sogar jünger als 25 Jahre.

Insgesamt, so hält das Statistische Bundesamt fest, spielen E-Scooter im Unfallgeschehen eine vergleichsweise geringe Rolle: 2020 registrierte die Polizei 264 000 Unfälle mit Personenschaden, nur an 0,8 % war ein E-Scooter-Fahrer oder eine E-Scooter-Fahrerin beteiligt. Deutlich wird der Unterschied auch im Vergleich zu Fahrradunfällen: Im Jahr 2020 hat die Polizei deutschlandweit rund 91 500 Unfälle mit Personenschaden registriert, an denen Fahrradfahrerinnen und -fahrer beteiligt waren. 426 Fahrradfahrerinnen und -fahrer kamen dabei ums Leben, 17 079 wurden schwer verletzt, 74 472 leicht.