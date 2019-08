Ermittlungen gegen Pfleger : Verdacht auf Serienmord in Völklinger Klinik

Saarbrücken Ein Intensivpfleger soll fünf Patienten getötet haben. Die Staatsanwaltschaft ermittelt wegen Mordes.

Ein 27 Jahre alter Intensivpfleger, der in der SHG-Klinik Völklingen und kurzzeitig im Uniklinikum des Saarlandes in Homburg beschäftigt war, steht im Verdacht, fünf Patienten ermordet zu haben. Zudem wird gegen Daniel B. wegen versuchten Mordes in zwei Fällen ermittelt. Er sitzt derzeit in der Justizvollzugsanstalt Saarbrücken und verbüßt dort bereits eine Haftstrafe wegen Betrugs.