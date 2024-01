Von Krebs bis Herzproblemen 27 Ärzte im Saarland machen gemeinsame Sache: Wie CT und MRT Leben retten

Dieser moderne Magnetresonanztomograf steht in der Xcare-Praxis für Radiologie und Nuklearmedizin am Marienhaus-Klinikum in Saarlouis. Durch seine großzügige Öffnung mit einem Durchmesser von 70 Zentimetern bietet das Gerät ausreichend Platz. Das wirkt einer Platzangst entgegen, die einige Patienten in älteren, engen Geräten befällt.

Foto: Xcare