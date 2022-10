Zwölf Rettungsfahrten in einer Zwölf-Stunden-Schicht : Rettungsdienst im Saarland am Limit

Bis zu 220-mal am Tag ist im Saarland der Rettungsdienst im Einsatz. Obwohl es durch Corona-Infektionen derzeit viele Ausfälle beim Personal gibt, kann noch bei jeder Alarmierung ein Rettungsteam losgeschickt werden. Foto: dpa-tmn/Benjamin Nolte

Bexbach Der Anstieg der Corona-Erkrankungen macht auch dem Rettungsdienst im Saarland zu schaffen. Ein Viertel des Personal ist krankgemeldet. Dennoch eilt bei jedem Notfall wie gewohnt Hilfe herbei.

Von Martin Lindemann

Im Saarland haben auch die Rettungsdienste mit Personalausfällen durch Corona-Erkrankungen zu kämpfen. „Seit zwei Wochen liegt die Ausfallquote zwischen 20 und 25 Prozent“, berichtet Lukas Hoor. Er leitet den Fachbereich Rettungsdienst beim Zweckverband für Rettungsdienst und Feuerwehralarmierung Saar (ZRF), der in Bexbach angesiedelt ist. „Dennoch gelingt es uns weiterhin, bei jeder Alarmierung einen Rettungswagen rauszuschicken.“ 600 hauptamtliche Rettungssanitäter und Krankentransportfahrer sind im Saarland im Einsatz. Hinzu kommen 1400 Ehrenamtliche, die teilweise jedoch nur zwei oder drei Schichten im Monat absolvieren.

Im Schnitt kommt es im Saarland pro Tag zu 220 Einsätzen des Rettungsdienstes. „Die Besatzungen der Fahrzeuge haben 12-Stunden-Schichten. Durch die vielen Ausfälle beim Personal müssen einige Besatzungen zwölf bis 13 Einsätze in einer Schicht bewältigen, im Schnitt also einen pro Stunde“, erläutert Hoor. Hinzu kommen täglich rund 290 Krankentransporte. Damit sind Fahrten gemeint, bei denen zum Beispiel kranke Menschen zum Arzt oder Therapeuten oder nach einem Krankenhausaufenthalt wieder nach Hause oder ins Heim gefahren werden. Wurden Patienten transportiert, die an Corona erkrankt waren, muss der Wagen danach gründlich ausgewaschen und desinfiziert werden. Das dauert etwa 45 Minuten. „In dieser Zeit steht das Fahrzeug nicht zur Verfügung. Das verschärft das Problem“, sagt Hoor. In der vergangenen Woche seien 490 Corona-Fahrten in Rettungs- und Krankentransportfahrzeugen erfolgt. „In dieser Woche läuft es auf 1200 hinaus.“

Es gibt übers Saarland verteilt 37 Rettungswachen, von denen 14 auch über eine Notarztstation und Notarztwagen verfügen. Die Rettungswachen sind so verteilt, dass nach einer Alarmierung spätestens nach zwölf Minuten Hilfe eintrifft. Diese sogenannte Hilfsfrist ist jedoch nicht gesetzlich festgelegt; sie darf überschritten werden. „Trotz der angespannten Situation kommt es derzeit in Einzelfällen jedoch nur zu Überschreitungen von wenigen Minuten“, sagt Hoor. 56 Rettungswagen stehen an den Rettungswachen zur Verfügung. Wegen der Personalnot fallen pro Tag aber nur ein bis zwei dieser Fahrzeuge aus. „Rettungsfahrten haben absoluten Vorrang. Es gibt eher Einschränkungen bei den Krankentransporten“, erklärt Hoor. Dafür stehen 57 Krankentransportfahrzeuge bereit. Wegen des großen Bedarfs, der nichts mir Corona zu tun hat, kommen in Kürze zwei weitere dazu.

Lukas Hoor leitet den Fachbereich Rettungsdienst beim Zweckverband für Rettungsdienst und Feuerwehralarmierung Saar. Foto: ZRF

Da wegen der Personalausfälle seit 14 Tagen im Schnitt pro Tag zehn Krankentransportwagen nicht verfügbar sind, müssen einige Patienten länger auf ihre Fahrten warten. Transporte zum Arzt oder Therapeuten werden gegenüber Fahrten aus der Klinik zurück nach Hause vorrangig behandelt. „Bei den Krankentransporten, die nicht zeitkritisch sind, kann es schon zu einigen Stunden Wartezeit kommen“, erläutert Hoor. Bislang seien keine Fahrten ganz ausgefallen.

Ein Problem, über das kaum geredet wird, sind die sogenannten Leerfahrten. „Es handelt sich um Einsätze, zu denen Fahrzeuge des Rettungsdienstes vorsorglich alarmiert werden. Vor Ort stellt sich dann jedoch heraus, dass gar keine medizinische Hilfe benötigt wird“, erklärt Hoor. Bis zu 30 Prozent der Rettungsfahrten erweisen sich als Leerfahrten, im Saarland über 20 000 im Jahr. Angesichts der Corona-Lage verschärft das die Probleme der Rettungsdienste.

Es kommt hinzu, dass Krankenhäuser immer wieder kurzfristig einen Aufnahmestopp verhängen, weil sie durch die derzeit hohen Personalausfälle selbst stark in Mitleidenschaft gezogen sind. Die Rettungsdienste müssen die Patienten dann in andere Klinik bringen. „Das ist bisher immer gelungen, auch wenn es für die Rettungsdienst-Planung in einigen Fällen schwer zu händeln ist. Kein Patient ist dadurch zu Schaden gekommen“, betont Lukas Hoor.

Für die Rettungsleitstelle des Saarlandes, die beim Winterberg-Klinikum in Saarbrücken angesiedelt ist, sind die täglichen Krankmeldungen des Rettungspersonals ein große Herausforderung. Meldet beispielsweise die Rettungswache in Saarlouis, wo drei Rettungswagen stationiert sind, am Morgen eines der Fahrzeuge ab, weil Personal erkrankt ist, versucht die Rettungsleitstelle zunächst eine andere Besatzung zu finden. Gelingt das nicht, bleibt der Wagen außer Betrieb. „Dann helfen in Notfällen die benachbarten Rettungswachen aus“, sagt Hoor. „Alle unsere Fahrzeuge sind mit einem GPS ausgestattet, sodass ihr aktueller Standort schnell ermittelt werden kann. Bei einem Notfall kann das Fahrzeug, das am nächsten dran ist, dort hin geleitet werden.“

Der Zweckverband hat im Saarland dem Deutschen Roten Kreuz, dem Arbeiter-Samariter-Bund, dem Malteser Hilfsdienst, den Feuerwehren in Saarbrücken und Neunkirchen sowie der Johanniter-Unfall-Hilfe den Auftrag erteilt, Rettungsfahrten und Krankentransport durchzuführen. Zudem bieten private Unternehmen solche Krankentransporte an. Sie haben dafür etwa so viele Fahrzeuge und kommen auf die gleiche Anzahl von Fahrten wie die Organisationen, die im Auftrag des Rettungszweckverbands arbeiten.