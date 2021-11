Im ganzen Saarland : Zahlreiche Aktionen zum Internationalen Tag gegen Gewalt an Frauen geplant (mit Bildergalerie)

Foto: Ruppenthal 7 Bilder 25. November: Internationaler Tag gegen Gewalt an Frauen im Saarland

Saarlouis Mit zahlreichen Aktionen wird im ganzen Saarland an diesem Donnerstag auf Gewalt gegen Frauen aufmerksam gemacht. Was geplant ist.

Orange-rot leuchten ab diesem Donnerstag (25. November), dem „Tag zur Beseitigung der Gewalt gegen Frauen“ zehn Tage lang bis zum „Tag der Menschenrechte“ am 10. Dezember zahlreiche Gebäude im ganzen Saarland, um ein klares Zeichen gegen Gewalt an Frauen zu setzen.

Der Zonta-Club Saarlouis eröffnet seine Kampagne im Saarland am Donnerstag um 16 Uhr in Saarlouis in der Französischen Straße unter dem Pavillon. Dort werden Mitglieder mit Flyern und Plakaten über die Kampagne und das Problem der Gewalt gegen Frauen informieren.

In Saarlouis und anderswo werden wie im Vorjahr das Landratsamt, das Rathaus, das Theater am Ring, das Hallenbad und Teile der historischen Festungsanlage orange angestrahlt. Dillingen setzt mit dem Lokschuppen und der Stele erneut ein Zeichen gegen Gewalt an Frauen und Mädchen, ebenso das Berufsbildungszentrum im Lebach.

Wie im Vorjahr werden in Saarbrücken unter anderem die Congresshalle, der Frauennotruf Saar und das Saarlandmuseum sowie das Staatstheater in Orange angestrahlt sein. Neu dabei sind in diesem Jahr das Weltkulturerbe in Völklingen, die Dillinger Hütte mit ihrem Direktionsgebäude am Tor 1 sowie der Säule am Tor 4. Außerdem wird die Stadt Neunkirchen mit Gebläsehalle und Hochofen mit dabei sein und so ein bewusstes Zeichen gegen Diskriminierung und Gewalt gegenüber Frauen und Mädchen setzen.

In einer zweiten Aktion, einem Kinoabend, greifen am 29. November im Bouser Thalia um 19.30 Uhr Zonta und das Frauennetzwerk Saarlouis das Thema „Gewalt gegen Frauen“ auf. Der Film „Ein bisschen bleiben wir noch“ von Arash T. Riahi zeigt das Drama einer Flüchtlingsfamilie aus der Perspektive der Kinder und der Mutter, die gezwungen war, vor ihnen zu fliehen, um sie zu beschützen. Coronabedingt müssen die Kinokarten per Internet bestellt werden.