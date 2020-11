Doppelt kaufen und einmal spenden : Solidaritätsaktion „Eins für mich – eins für Dich“ gestartet

Sulzbach/Saarbrücken (red) Zwei Kaffees zahlen, einen trinken – und den anderen als nette Geste für seine Mitmenschen spendieren. Dieses Projekt „Eins für mich – eins für Dich“ des Kirchenladens „welt:raum“ in Saarbrücken und der „Tante Anna“, dem Treffpunkt der Generationen in Sulzbach, ist gestartet.

So funktioniert die Idee, die übrigens aus Neapel kommt: Jemand kauft in einem Imbiss oder einer Bäckerei nicht nur etwas für sich, sondern auch etwas für eine andere Person. Dieses „Für Dich“ wird als Gutschein in ein Glas gelegt. „Später kann jemand, der gerade finanziell nicht so gut dasteht, sich etwas aus dem Glas wünschen“, erklärt Tina Wagner von „Tante Anna. Dabei ist es den Schenkenden frei überlassen, ob sie einen Gutschein für ein Getränk oder für etwas zu essen in das Glas werfen. „Wer möchte, kann auch Geld geben, damit der Betroffene frei aus dem Angebot wählen kann“, sagt Martina Fries vom welt:raum.