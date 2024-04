Im Europa-Park in Rust 24. Radio Regenbogen Award: Auszeichung für Dunja Hayali und Hannes Jaenicke (Fotos)

Aber nicht nur bei seinem Auftritt ging es an diesem Abend quer durch alle Musiksparten. Vom Showgeschäft über Politik und Wirtschaft bis zu zahlreichen Promis aus dem Bereich Film und Fernsehen war alles vertreten. Und so schlüpfte bereits beim Opening Überraschungsgast und Komiker Bülent Ceylan in die Rolle des Heavy-Metall-Musiker und heizte – von Flammen auf den riesigen LES-Wänden begleitet- kräftig die Stimmung an. In festlicher Abendgarderobe rockten die Gäste fleißig mit.