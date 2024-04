Überblick 24 der besten Tagesausflüge im Saarland: Geheimtipps, Sehenswürdigkeiten und Ausflugsziele

Wanderausflug zum Teufelsfelsen in Losheim am See

Wer keine Lust auf Baden hat, der kann in Losheim auch wandern gehen. Der Teufelsfelsen ist ein beliebter Spot im Saarland. Nach einer langen Wanderung kann man entweder eine Pause auf dem Felsen einlegen oder doch noch schnell in den Losheimer See hüpfen.

Adresse: 66679 Losheim am See