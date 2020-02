Etwa 500 Saarländer am 29. geboren : Die Kinder des 29. Februar haben nur alle vier Jahre Geburtstag

Saarbrücken Weil die Erde bummelt und ein bisschen länger braucht als 365 Tage, um sich einmal um die Sonne zu drehen, gibt es für die Menschheit alle vier Jahre einen Tag mehr – den 29. Februar. Auch im Jahr 2020 ist das der Fall.



Von Udo Lorenz

Normalerweise freut sich die Wirtschaft über diesen zusätzlichen umsatzbringenden Arbeitstag am meisten, doch dieses Jahr fällt der Schalttag Ende des Monats auf einen für viele arbeitsfreien Samstag – und am Ultimo haben Einkaufswillige zudem nicht mehr so viel Geld in der Tasche. Während bundesweit rund 55 000 Menschen leben, die an einem 29. Februar geboren sind, gibt es beim Statistischen Amt des Saarlandes keine genauen Zahlen darüber. Doch dürften es hochgerechnet gut um die 500 Schalttag-Geborene an der Saar sein, die sich damit einreihen in die Riege prominenterer Geburtstagskinder: Germanys Topmodel und Moderatorin Lena Gercke, Ex-Fußballnationalspieler Benedikt Höwedes (Lokomotive Moskau) und Til Schweigers Ex-Frau Dana zählen dazu.

Dirk Krause-Wichmann, Bevölkerungsstatistiker beim Statistischen Amt des Saarlandes, hat für die SZ nachgeschaut: Im vergangenen Schaltjahr, am 29. Februar 2016, wurden im Saarland insgesamt 18 Jungen und Mädchen geboren. Rein theoretisch feiern sie nun ihren ersten Geburtstag und könnten so schon mit knapp 17 Jahren statt mit 65+ in Rente gehen. Doch die Realität sieht natürlich anders aus: Laut Gesetz (BGB) werden am 29. Februar-Geborene jedenfalls 18 Jahre später, genau am 1. März, volljährig. Ob die Schalttag-Kinder in „normalen“ Jahren eher vorab am 28. Februar oder danach am 1. März ihren Geburtstag feiern und alle vier Jahre eine ganz große Fete machen, ist nicht bekannt. Datenschutzverordnungen verbieten es den Ämtern, die Namen der am 29. Februar Geborenen zu nennen. Nach einem SZ-Bericht von 2016 gehörten damals der Kapitän der Saarbrücker Personenschifffahrt, Günter Emmer, und auch die Mediengestalterin Chiara Meisberger aus Saarbrücken dazu.

In der Landeshauptstadt Saarbrücken lebten laut Michaela Kakuk von der Pressestelle zu Beginn des jetzigen Schaltjahres 2020 rund 120 Personen, die am 29. Februar geboren sind. „Statistisch gibt es keine Auffälligkeiten bei diesem Geburtsdatum“, sagt Kakuk. Das bestätigt auch Bevölkerungsstatistiker Krause-Wichmann. Demnach wurden die meisten Geburten im vergangenen Schaltjahr 2016 im Saarland nicht im Fastnachtsmonat Februar, sondern im Sommermonat Juli registriert. In diesem Jahr hat sich aber der 29. Februar einmal mehr als beliebter Heiratstermin herauskristallisiert: Alleine in Saarbrücken werden an diesem Tag fünf Ehen geschlossen. „Der Tag ist inzwischen ausgebucht. Wir haben diesen speziellen Samstag absichtlich ins Programm aufgenommen, weil wir ihn als unvergessliches Hochzeitsdatum gerne anbieten wollen“, heißt es von Seiten der Stadt Saarbrücken. Wobei bei einem Hochzeitstag, den es nur alle vier Jahre gibt, besondere Aufmerksamkeit der Ehepartner erforderlich sein wird.

Schlägt man in den Annalen nach, waren es angeblich schon die alten Ägypter, die ein Schaltjahr erfanden. Die Römer übernahmen den Kalender zunächst von Königin Kleopatras Astronom Sosigenes, und Julius Caesar war es dann, der eine Kalenderreform einleitete. Seit Papst Gregor XIII. im Jahr 1582 gilt im Gregorianischen Kalender: Jedes vierte Jahr ist ein Schaltjahr, ausgenommen jene Jahre, die durch 100 aber nicht 400 teilbar sind. Laut Online-Lexikon Wikipedia hat es übrigens aufgrund einer Kalenderumstellung auch einmal in der Weltgeschichte, im Jahr 1712 in Schweden, einen 30. Februar gegeben. Doch das wird wohl nie wieder vorkommen: Heutzutage werden Ungenauigkeiten mit Schaltsekunden ausgeglichen.