Saarbrücker Demo des DGB zum 1. Mai : Demonstration des DGB: „Wir werden die Arbeitsplätze in der Stahlindustrie sichern“ (mit Bildergalerie)

Foto: Tobias Keßler 29 Bilder Ministerpräsidentin Anke Rehlinger und rund 2000 Menschen demonstrieren in Saarbrücken

Saarbrücken Am 1. Mai hatte der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) zu seiner traditionellen Demonstration eingeladen. 2000 Menschen kamen nach Saarbrücken, in den Reden ging es um den Krieg in der Ukraine, die Verkehrspolitik und die Stahlindustrie im Saarland.