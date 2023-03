Teilnehmer gesucht Saarländische Studie soll klären, ob Sport gegen Post-Covid-Symptome hilft

Studienleiter ist Professor Dr. Johannes Jäger von der Uniklinikum in Homburg. Zum wissenschaftlichen Team gehören der Virologe der Uniklinik, Sanitätsrat Dr. Jürgen Rissland, sowie die beiden Sportwissenschaftler Professor Dr. Arne Morsch und Professor Dr. Markus Wanjek von der DHfPG. „Die Freiwilligen, die sich für die Teilnahme an der Studie melden, haben die Chance, unter professioneller Anleitung aktiv etwas für die Linderung ihrer Post-Covid-Symptome zu tun und damit die eigene Lebensqualität wieder zu steigern. Darüber hinaus leisten sie einen wesentlichen Beitrag zur Erforschung von Therapiemöglichkeiten. Die Studienergebnisse, die auch in wissenschaftlichen Fachmagazinen veröffentlicht werden, sollen Post-Covid-Betroffenen Empfehlungen für eine bessere Krankheitsbewältigung liefern“, erläutert Morsch.