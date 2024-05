„Marsch des Lebens“ durch Saarbrücken 200 Demonstranten zeigen in Saarbrücken Solidarität mit Israel

„Es liegt an uns, Gesicht zu zeigen. Für den Staat Israel. Aber auch für den Frieden, für die Freiheit, für die Rechtsstaatlichkeit“, rief der Saarbrücker Oberbürgermeister Uwe Conradt (CDU) in seiner Rede den Teilnehmern zu. Die Deutschen hätten aufgrund ihrer Geschichte, der millionenfachen Ermordung europäischer Juden, eine besondere Verantwortung für das jüdische Leben in Deutschland, aber auch in Israel und in der Welt.