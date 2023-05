Neues Ranking der Reisereporter Das sind die 20 schönsten Orte für einen Kurzurlaub in Süddeutschland – drei Saar-Orte dabei

Auch die „wohl französischste Stadt des Saarlandes“ wird von den Tourismus-Experten als eine der Perlen für einen Kurzurlaub in Süddeutschland gehuldigt. „Besonders sehenswert in Saarlouis ist die pittoreske Altstadt mit ihren engen Gassen, schmalen Häuserfronten und Mansardendächern und der Große Markt im Stil des Barock“, hieß es. Unbedingt ansehen solle man sich auch das Saarpolygon ganz in der Nähe von Saarlouis, das an die Geschichte des Bergbaus im Saarland erinnere.