11 500 saarländische Beschäftigte profitieren von Gesundheitsvorsorge-Gesetz : Altenpfleger im Saarland verdienen gut

In den saarländischen Pflegeeinrichtungen kümmern sich rund 11 530 Betreuer und Pfleger um die Bewohner. Diese anstrengende Tätigkeit wird gut bezahlt. Das zeigt eine aktuelle Analyse der AOK. Sie hat die Gehälter in den 167 vollstationären und 66 teilstationären Einrichtungen des Saarlandes überprüft. Foto: dpa/Marijan Murat

Saarbrücken Die Stundenlöhne liegen laut einer AOK-Erhebung zwischen 16,60 und 23 Euro. Schon vor Inkrafttreten des Gesundheitsvorsorge-Gesetzes wurden in der Altenpflege im Saarland oft mehr bezahlt als in vielen anderen Bundesländer. Dadurch sind auch die Eigenanteil-Kosten für Pflegebedürftige gestiegen. Tendenz steigend.

Von Martin Lindemann

Die durchschnittlichen Stundenlöhne in den Pflegeeinrichtungen des Saarlandes sind im Vergleich zu 2021 um 1,78 Prozent auf 20,01 Euro gestiegen. In Rheinland-Pfalz liegt der Anstieg bei 1,49 Prozent, was zu einem durchschnittlichen Stundenlohn von 20,48 Euro führt. Das zeigt eine aktuelle Auswertung der AOK. Im Auftrag aller im Saarland und in Rheinland-Pfalz vertretenen Kranken- und Pflegekassen sammelt die AOK die Daten zur Entlohnung in den Pflegeheimen und wertet sie aus.

Im Saarland gibt es 167 vollstationäre Pflegeeinrichtungen mit rund 11 000 Mitarbeitern sowie die 66 teilstationäre Einrichtungen mit circa 530 Mitarbeitern. Das im Juni 2021 vom Bundestag beschlossene Gesetz zur Weiterentwicklung der Gesundheitsversorgung schreibt vor, dass die Pflegekassen nur noch mit Pflegeeinrichtungen Verträge abschließen dürfen, die nach Tarif oder auf dem Niveau der Tarifgehälter bezahlen. Einrichtungen, die sich nicht daran halten, können ihre Leistungen nicht mehr mit der Pflegeversicherung abrechnen.

Die aktuelle Analyse der AOK zeigt, dass im Saarland etwas mehr als ein Drittel der zugelassenen Pflegeeinrichtungen tarifgebunden ist. Es gibt sechs verschiedene Tarifverträge oder kirchliche Arbeitsrechtsregelungen. „Das bedeutet, dass etwa zwei Drittel der Einrichtungen nicht an einen Tarifvertrag oder an eine kirchliche Arbeitsrechtsregelung gebunden sind. Diese Pflegeeinrichtungen entlohnen ihre Beschäftigten, die in der Pflege oder Betreuung tätig sind, jedoch nach dem regional üblichen Entlohnungsniveau oder in Anlehnung an einen Tarifvertrag oder eine kirchlichen Arbeitsrechtsregelung“, erläutert Jan Rößler, der Sprecher der AOK für das Saarland. Damit sind die Entgelt-Vorgaben des Gesundheitsvorsorge-Gesetzes erfüllt.

Die AOK hatte erstmals im Februar 2022 die tarifliche Bezahlung der Mitarbeiter in der Altenpflege im Saarland und in Rheinland-Pfalz unter die Lupe genommen (wir hatten berichtet). Die neueste Erhebung zeigt, dass der durchschnittliche Stundenlohn für Hilfspersonal in den saarländischen Pflegeeinrichtungen gegenüber dem Jahr 2021 um 2,41 Prozent auf 16,59 Euro gestiegen. Pflegeassistenten mit mindestens einjähriger Ausbildung bekommen 19,12 Euro pro Stunde (plus 1,11 Prozent), Fachpersonal mit mindestens dreijähriger Ausbildung 23,26 Euro (plus 2,33 Prozent). In Rheinland-Pfalz wird Hilfspersonal mit 16,82 Euro pro Stunde (plus 2,19 Prozent), Pflegeassistenzpersonal mit 19,44 Euro (plus 3,74 Prozent) und Fachpersonal mit 23,26 Euro (plus 1,22 Prozent) entlohnt.

Dr. Martina Niemeyer ist die Vorstandsvorsitzende der AOK im Saarland und in Rheinland-Pfalz. Foto: AOK

Die Lohnsteigerungen im Saarland scheinen nicht sonderlich üppig auszufallen. Das ist darauf zurückzuführen, dass hierzulande schon vor Inkrafttreten des Gesundheitsvorsorge-Gesetzes in den Einrichtungen der Altenpflege oft höhere Löhne als in vielen anderen Bundesländern bezahlt worden sind.

„Unsere Auswertung legt offen, dass die von der Politik eingeführten Regelungen zur Tarifpflicht in der Langzeitpflege greifen. Auch die Erhöhung des Pflegemindestlohns zum 1. September spiegelt sich in den Daten wider. Viele Tarifverträge mussten auf dieser Basis neu verhandelt werden“, erläutert Dr. Martina Niemeyer, die Vorstandsvorsitzende der AOK für das Saarland und Rheinland-Pfalz. „Eine angemessene Entlohnung ist wesentlich, um die Attraktivität des Pflegeberufes dauerhaft zu sichern. Die Kehrseite der Medaille sind allerdings die steigenden Kosten für die professionelle Pflege.“ In der vollstationären Pflege habe das dazu geführt, dass die Pflegebedürftigen höhere Eigenanteile zahlen müssten. In der ambulanten Pflege seien die Preise für Pflegeleistungen gestiegen.

In der ambulanten Pflege müssen die pflegebedürftigen Menschen und ihre Angehörigen die steigenden Personalkosten allein tragen. In der vollstationären Pflege müssen die Pflegebedürftigen und ihre Angehörigen etwa 60 Prozent der zusätzlichen Kosten selbst übernehmen, 40 Prozent erstattet die Pflegeversicherung über die Anfang 2022 neu eingeführten Leistungszuschläge. Die AOK fordert die Politik auf, pflegebedürftige Menschen und die Beitragszahler vor einer finanziellen Überforderung zu schützen. Dafür sei ein Bündel von Maßnahmen erforderlich. Um die tendenziell steigenden Eigenanteile der pflegebedürftigen Menschen zu verringern, müssten die Zuschüsse und Sachleistungen, die die Pflegeversicherungen zahlen, automatisch steigen, sobald die Kassen aufgrund von Bruttolohnzuwächsen höhere Einnahmen erzielten.