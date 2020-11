Fahrradgipfel : Den Radlern mehr Wege bereiten

Saarbrücken Beim zweiten Saar-Fahrradgipfel trafen sich kommunale Vertreter und engagierte Rad-Lobbyisten.

Raus aus dem Auto, rauf aufs Rad – beim zweiten Saarländischen Fahrradgipfel nach 2019, der am Mittwoch im Online-Format stattfand, ging es um weitere Förderprogramme für nachhaltige Mobilität sowie um die Gründung einer „Arbeitsgemeinschaft fahrradfreundlicher Kommunen“ (AGFK). Von diesen gibt es bereits zehn deutschlandweit.

„Seit Jahren erlebt das Radfahren im Saarland einen Auftrieb. Wir wollen noch mehr Anreize schaffen, aufs Rad umzusteigen, sei es durch den Ausbau der Infrastruktur oder verstärkte Werbemaßnahmen“, sagte Verkehrsministerin Anke Rehlinger (SPD) zur Eröffnung. Dann stellte die eingeladene Expertin Christine Fuchs das Konzept und Angebot der AGs fahrradfreundlicher Kommunen am Beispiel nordrhein-westfälischer Gemeinden vor, die sich vernetzt haben, um innovative Radverkehrskonzepte zu entwickeln und Ressourcen – zum Beispiel in der Verkehrsplanung oder bei Info-Kampagnen – für deren effiziente Umsetzung zu bündeln. Denn gerade klammen Gemeinden fehle es oft an verkehrs- und stadtplanerischem Personal, wie einige Teilnehmer im Chat anmerkten.