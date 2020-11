2,3 Millionen vom Bundesverkehrsministerium : Bahnhöfe in Rheinland-Pfalz und im Saarland werden modernisiert

Mainz/Saarbrücken Für etwa 2,3 Millionen Euro werden zwölf Bahnhöfe in Rheinland-Pfalz und dem Saarland modernisiert. Das Geld dafür kommt vom Bundesverkehrsministerium, wie die Deutsche Bahn (DB) am Mittwoch mitteilte.

In Rheinland-Pfalz und im Saarland wird etwa an den Hauptbahnhöfen in Mainz, Saarlouis und Homburg (Saar) die Beleuchtung auf LED umgerüstet. Mit neuem Sitzmobiliar werden beispielsweise die Bahnhöfe in Betzdorf, Ludwigshafen, Remagen und Speyer ausgestattet. Die Vorhalle des Hauptbahnhofs in Trier erhält einen neuen Anstrich. Die Bahn habe bewusst kleinere Projekte ausgewählt, die ergänzend zu bereits laufenden Modernisierungen schnell umsetzbar sind, heißt es von dem Unternehmen.