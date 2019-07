46 Jahre alt : 18. Drogentoter in diesem Jahr im Saarland

Saarbrücken Ein 46 Jahre alter Mann ist das 18. Drogenopfer im Saarland in diesem Jahr. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, hatten Zeugen den Mann am Montagvormittag im Treppenhaus eines Mehrfamilienhauses in Saarbrücken gefunden.

