Tattoo Expo-Saar in Saarbrücken : Bunt und schmerzhaft: Wenn die Haut zur Leinwand wird (mit Fotos)

Tattoo Expo-Saar in Saarbrücken : Bunt und schmerzhaft: Wenn die Haut zur Leinwand wird

Saarbrücken Viele bunte Farben und extravagante Motive: Bei der 16. Tattoo-Expo Saar in der Saarbrücker Saarlandhalle gab es an diesem Wochenende viel zu sehen.

Die Tätowiernadeln surren. Im Hintergrund läuft laute Musik. Durch die Gänge der Saarbrücker Saarlandhalle drängen sich Menschen mit bunten Gesichtern auf den Armen und Beinen. An den Ständen liegen oder sitzen teils halb nackte Menschen, die sich gerade ein neues Motiv in die Haut stechen lassen. Es ist Tattoo-Messe in Saarbrücken. Für den Veranstalter, den Verein Pop und Rock, ist es die 16. Auflage der Tattoo-Expo Saar und die erste Veranstaltung nach einer zweijährigen Corona-Zwangspause.

Manche Besucher sind weit angereist, um sich an diesem Wochenende in Saarbrücken von einem der 100 internationalen und nationalen Tattoo-Künstler tätowieren zu lassen. Laien staunen nicht schlecht, was der ein oder andere sich da so für den Rest seines Lebens auf seinem Körper verewigen lässt. Totenköpfe, Schlangen, angsteinflößende Gesichter auf dem Oberkörper oder gar Disney-Figuren – was die Motive angeht, gibt es offenbar keine Grenzen.

Auch Ralf Seeger vom TV-Sender Vox ist bei der Tattoo-Messe in Saarbrücken

Auf den Tischen der Aussteller stapeln sich die Zeichnungen. Wer will, kann sich direkt vor Ort eines der Motive stechen lassen. Zum Beispiel auch von Ralf Seeger und seinem Team. Seeger ist bekannt aus der Vox-Sendung „Harte Hunde“ und tätowierte auf der Messe zugunsten des Tierschutzes.

Auf dem besten Weg zur Ganzkörperbemalung ist Marko Lander aus Altenkessel. Der 32-jährige Saarländer ist bereits stolzer Träger von insgesamt 23 Motiven. „Mein erstes Tattoo habe ich mit 17 bekommen“, erzählt er. Am Wochenende ließ er sich das Gesicht von Rapper T-Pain samt Bugs Bunny auf der linken Wade drapieren. Dabei lag er ganz entspannt wie auf einer Wellness-Liege. Schmerzen? „Es ist auszuhalten“, sagt Lander und lacht dabei.

Wer ihm dieses Bild stechen sollte, stand für den 32-Jährigen direkt fest: Tätowierer Ilya Tereshchenko (bekannt unter dem Künstlername Ilya Frame Tattoo) vom Saarbrücker Tattoo-Studio Right Decision. „Er hat auch schon das Tattoo auf meinem linken Arm gemacht“, erzählt er stolz. Insgesamt knapp 90 Stunden hat die Fertigstellung Anfang des Jahres gedauert. So lange wird das Projekt an der Wade nicht dauern. Und es wird sicher nicht das letzte Projekt mit ihm sein, erzählt Lander. Bei der Motivauswahl vertraut er Tereshchenko, der ursprünglich aus Kiew kommt, und lässt ihm weitestgehend freie Hand.

Für die Veranstalter lohnt sich diese Einstellung auf jeden Fall. Ob man sich vor Ort den eigenen Körper verschönern, sich ein Piercing stechen lassen wollte oder einfach nur neugierig darauf war, was es Neues aus der Szene gibt und was gerade so im Trend ist. Die Messe in der Saarlandhalle war gut besucht. Über 5000 Besucher zählte Organisator Jörg Süßdorf an beiden Tagen und ist damit voll zufrieden. „Es hat alles reibungslos funktioniert.“

