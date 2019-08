Biosphärenreservat Bliesgau : 16. Biosphärenfest in Homburg-Einöd

Homburg/Blieskastel Am kommenden Sonntag, 25. August, findet zum 16. Mal das Biosphärenfest des Zweckverbandes Biosphärenreservat Bliesgau statt. Von Heilkräutern, über regionale Holzverarbeitung bis hin zu nachhaltigen Kosmetika soll den Besuchern in Homburg-Einöd einiges geboten werden.

Die Verbraucherzentrale des Saarlandes will an einem eigenem Stand die Gäste des Festes über klimafreundliche Ernährung und regionales Obst und Gemüse informieren. „Mitmachen, ausprobieren und Anregungen oder Produkte mit nach Hause nehmen. Das bieten zahlreiche Akteure beim Biosphärenfest an einem Tag, an einem Ort“, nennt Verbandsvorsteher und Landrat Theophil Gallo (SPD) als Konzept des Festes.