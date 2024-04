Höchste Fallzahlen der westdeutschen Bundesländer 15 Prozent der berufstätigen Saarländer mit Bluthochdruck

Saarbrücken · In keinem anderen Bundesland haben in Relation so viele Menschen zwischen 18 und 64 Jahren Probleme mit hohem Blutdruck. Und das kann gravierende Folgen haben. Die Barmer warnt vor möglichen Folgeerkrankungen wie Herzinfarkt, Schlaganfall und Erblindung.

09.04.2024 , 11:59 Uhr

Im Saarland leiden 22 Prozent der Einwohner unter hohem Blutdruck. Unter den Berufstätigen im Alter von 18 bis 64 Jahre sind 15 Prozent betroffen, bei den 70- bis 79-Jährigen ist bei 61 Prozent der Blutdruck zu hoch. Foto: Getty Images/bluecinema

Von Martin Lindemann