Aktuelle Zahlen : 117 neue Corona-Fälle im Saarland – 18 weitere Todesfälle gemeldet

Saarbrücken Die Zahl der Corona-Infektionen ist im Saarland auf 16.282 bestätigte Fälle angestiegen. Das sind 117 Fälle mehr als am Vortag.

Das hat das Gesundheitsministerium am Montagabend mitgeteilt. Die Zahl der Verstorbenen steigt landesweit außerdem auf 354 an - das sind 18 mehr als noch am Vortag.