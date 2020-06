Damit mehr Mediziner auf dem Land bleiben : Über 100 junge Menschen wollen Saar-Landarzt werden

Saarbrücken 112 Bewerbungen als Landärztin oder Landarzt im Saarland sind Ende Mai und Anfang Juni beim Landesamt für Soziales (LAS) eingegangen, wie die Behörde mitteilt. In der zweiten Phase des Auswahlverfahrens sollen nun auf Grundlage der Abiturnote, einer einschlägigen Berufsausbildung und dem Medizinertest die besten Bewerber zu einem strukturierten Auswahlgespräch eingeladen werden.

„Wir sind erfreut, dass die Landarztquote so viel Anklang gefunden hat“, sagt Gesundheitsministerin Monika Bachmann. Das zeige, dass das Saarland weiterhin ein Ort sei, an dem junge Menschen ihre Zukunft planen möchten.

Durch das neue Landarztquotengesetz werden bis zu 7,8 Prozent der Studienplätze für Humanmedizin an der Universität des Saarlandes vorab an Bewerber vergeben, die sich verpflichten, nach Abschluss des Studiums zehn Jahre in der hausärztlichen Versorgung in unterversorgten ländlichen Regionen im Saarland tätig zu sein. Im kommenden Wintersemester soll es voraussichtlich 22 dieser Studienplätze an der Universität des Saarlandes geben.