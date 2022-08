Wespen sind bei Hitze besonders aggressiv : Wer ohne Grund Wespen tötet, zahlt bis zu 10 000 Euro Bußgeld im Saarland

Wespen sind derzeit in großer Zahl vorhanden und koennen auf ihrer Futtersuche durchaus lästig werden. Foto: Ruppenthal

Service Saarbrücken Ob im Schwimmbad in Saarlouis, Zuhause, im Biergarten in Saarbrücken oder in einem saarländischen Restaurant: Wespen sind derzeit in großer Zahl unterwegs und können auf ihrer Futtersuche äußerst lästig werden. Auf ein Mittel, um sie loszuwerden, sollten Saarländer aber lieber verzichten.

Wespen sind besonders bei Hitze wie derzeit im Saarland äußerst aggressiv und lästig, doch töten sollte man die nützlichen Insekten nicht. Im schlimmsten Fall drohen hohe Bußgelder. Wer im Saarland ohne Grund Wespen tötet, zahlt bis zu 10 000 Euro Bußgeld, berichtet aktuell der Bußgeldkatalog.

Wespen töten: Hohe Bußgelder auch in anderen Bundesländern

Auch in anderen Bundesländern werden hohe Bußgelder fällig, wenn man Wespen ohne Grund tötet. In Baden-Württemberg sind es bis zu 15 000 Euro, in Rheinland-Pfalz bis zu 5 000 Euro.

Stehen Wespen unter Naturschutz?

„Wespen stehen unter allgemeinem Schutz und dürfen nur bei Vorliegen vernünftiger Gründe bekämpft werden“, erklärt das Umweltbundesamt. „Durch das Bundesnaturschutzgesetz sind grundsätzlich alle Tiere vor Zerstörung der Nester, Belästigung und Tötung der Tiere geschützt.“ Auch, wenn Wespen geschützt sind, droht nicht immer das volle Bußgeld. Der Einzelfall muss betrachtet werden, daher wird die Höhe des Bußgeldes immer individuell bemessen. Auch wer ohne Grund ein Wespennest im Saarland beschädigt oder zerstört, kann mit einem Bußgeld in Höhe von bis zu 10.000 Euro belangt werden.

Info Bundesnaturschutzgesetz § 39 I Ziffer 1 „Es ist verboten, wild lebende Tiere mutwillig zu beunruhigen oder ohne vernünftigen Grund zu fangen, zu verletzen oder zu töten.“

Wen muss ich anrufen, wenn ich ein Wespennest habe?

Wespennester werden nur umgesiedelt, wenn es anders absolut nicht geht, zum Beispiel in Kitas, Schulen oder auf Spielplätzen. Auch wenn die Bausubstanz des Hauses gefährdet ist, dürfen Wespennester umgesiedelt werden. Wenn man ein Wespennest im Garten hat, sollte man sich Hilfe und Tipps beim NABU oder bei den örtlichen Feuerwehren holen.

Wespen töten: Teure Bußgelder gelten nicht für alle

Eine Sonderregel bezüglich der Bußgelder für das Töten von Wespen gilt für Allergiker. Für diese Personengruppe besteht im Falle eines Wespenstichs mitunter Lebensgefahr. „Natürlich müssen sich Allergiker zur Flugzeit gegen Wespenstiche besonders schützen“, schreibt das Umweltbundesamt. Das heißt: Wer auf Wespen allergisch ist, darf eine Wespe töten, ohne ein Bußgeld zu bekommen.

Warum sind Wespen bei Hitze besonders aggressiv?