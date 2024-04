Freizeit-Tipps 10 kostenlose Indoor- und Outdoor-Aktivitäten im Saarland

Der Niederwürzbacher Weiher bietet für alle, die schönes Wetter gerne draußen genießen, eine Alternative zum Bostalsee. Der Weiher, der früher als Sommersitz der Gräfin Marianne von der Leyen diente, kann mit einigen sehenswürdigen Bauten aus dieser Zeit wie dem Annahof und dem roten Bau punkten. Der Rundwanderweg um den See führt an beiden Gebäuden, aber auch an reichlich Gastronomie zur Einkehr vorbei. Auch weitere Wander- und Radwege führen um den See und durch den angrenzenden Wald. Baden im Weiher ist allerdings verboten. Die besonders an warmen Tagen hohe Konzentration von Blaualgen im Wasser kann zu Haut-, Augen- und Schleimhautreizungen führen und gesundheitsgefährdend werden. Auch Tiere sollten auf keinen Fall im See schwimmen oder daraus trinken, denn besonders für sie kann das Wasser sogar tödlich sein. Dafür gibt es aber eine viel genutzte Freizeitanlage, zu der ein Kinderspielplatz, ein Fußballtor, eine Tischtennisplatte, ein Beach-Volleyballfeld, eine große Liegewiese und ein Stellplatz für Wohnmobile gehören, sowie einen Biergarten und eine Toilettenanlage. Parkplätze gibt es am direkt am Weiher gelegenen Bahnhof und im Sommer gibt es hier immer wieder Veranstaltungen wie zum Beispiel den 1. Frühlingsmarkt an der Petri-Klause am 1. Mai, an dem verschiedene Stände und Livemusik ab 11 Uhr für Unterhaltung sorgen.