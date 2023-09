Energiekongress in Saarbrücken Mehr Energieeffizienz, weniger Verschwendung von Ressourcen

Wie die Förderkulisse im Saarland aussieht, skizzierte anschließend Klaus-Dieter Uhrhan vom Saar-Wirtschaftsministerium. 39 Millionen Euro stehen in dieser Förderperiode bis 2027 aus EU-Mitteln zur Verfügung, um die Energieeffizienz in der Wirtschaft und in Kommunen zu steigern. „Allein schon die Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED hat 5300 Tonnen CO2 eingespart“, nannte Uhrhan ein Förderprojekt-Beispiel. Um die ausufernde Antragstellungs-Bürokratie einzudämmen, wird das Wirtschaftsministerium zukünftig weniger aufwändig prüfen – und die Kommunikation ausschließlich online abwickeln. Bevor die Vorträge am Nachmittag praxisorientierter wurden, ging es im ersten Teil vor allem um die (schwierigen) rechtlichen Rahmenbedingungen. Mit Einsparungen hier und da ist es nicht getan – zumal auch ein zunehmend effizienter Einsatz von Energie den Energiehunger des Landes nicht wird ausgleichen können. Allein die Herstellung grünen Stahls wird soviel Energie verschlingen wie das ganze Saarland heute im Jahr benötigt.