Wetterdienst prognostiziert bis zu 27 Grad Das sind 10 kostenlose Freizeit-Tipps für den 1. Mai im Saarland

Die Barockstadt Blieskastel ist ebenfalls ein lohnendes Ausflugsziel, besonders für alle an Geschichte und Wandern Interessierten. Einst Zuhause der Gräfin Marianne von der Leyen hat die an den Berg gebaute Kleinstadt noch einiges an barocker Architektur zu bieten. Von den Brunnen in der Innenstadt zum Schloss und der am Schloss gelegenen Orangerie bis hin zu ähnlich schönen Wanderzielen wie dem Wallfahrtskloster oder dem Gollenstein oberhalb der Stadt. Für Interessierte gibt es hier die „Lauschtour Blieskasteler Barock“, die per Audioguide durch die Altstadt führt. Hierzu kann man sich kostenlos die Lauschtour-App herunterladen, die entsprechende Tour auswählen und im eigenen Tempo mehr über die Geschichte der Barockstadt erfahren. Die Tour startet am früheren Paradeplatz, führt durch die Altstadt hinauf zur Orangerie auf dem Schlossberg und dauert etwa 40 Minuten. Ist man am Schlossberg angekommen, kann man von dort aus auch andere Wanderziele erreichen. Die Kleinstadt zeichnet ebenfalls ein reiches Angebot an Gastronomie aus, sodass man sich nach einer Wanderung auch bestens stärken kann, wenn man möchte und der große Parkplatz entlang der Hauptstraße bietet genügend Parkmöglichkeiten.