Gastbeitrag Lesya Matiyuk : Warum es wichtig ist, die Ukraine weiter zu unterstützen

Foto: Oliver Dietze

Die Vorsitzende des Vereins Ukraine Freunde Saar appelliert am Jahrestag des grausamen Krieges in ihrer Heimat, die Ukraine weiter zu unterstützen und auf der Demonstration heute in Saarbrücken ein Zeichen der Solidarität zu setzen.

Vor genau einem Jahr – am 24.2.2022 – überfielen russische Truppen mit Bomben, Raketen und Panzerverbänden die Ukraine, ein souveränes Land mitten in Europa. Es war die erste offene Invasion einer Armee seit dem Zweiten Weltkrieg, eine Verletzung des Völkerrechts, befohlen vom Präsidenten Russlands und verantwortet von seinen zahlreichen Unterstützern. Vorausgegangen waren monatelange Truppenmassierungen an der Grenze zur Ukraine, vom Kreml als „Manöver“ heruntergespielt. Putin selbst hatte kurz zuvor Präsident Macron und Bundeskanzler Scholz persönlich versichert, dass kein Angriff geplant sei – und ihnen somit offen ins Gesicht gelogen.

Grausamer Verbrechen und menschenverachtenden Kriegsführung

Es folgten Monate mit Raketenangriffen auf ukrainische Städte und Dörfer, auf Fabriken und Kraftwerke, auf Wohngebäude, Schulen und Kindergärten, auf Krankenhäuser und Theater und damit immer auf Menschen: Mütter, Väter und Kinder, auf Säuglinge und Greise, auf Kranke und Verwundete. Wo russische Truppen vertrieben oder abgezogen waren, fanden sich zahllose Beweise von Gräueltaten und Kriegsverbrechen: Mord und Vergewaltigung, Folter und sinnlose Zerstörung. Die Städte Butcha und Mariupol stehen stellvertretend für viele andere Orte, die in den letzten zwölf Monaten Schauplatz grausamer Verbrechen und einer menschenverachtenden Kriegsführung wurden.

Das ukrainische Volk kämpft mit bewundernswertem Mut gegen einen zahlenmäßig weit überlegenen Feind: gegen das diktatorische Regime Putins, der offen und immer wieder erklärt, dass die Ukraine keine Existenzberechtigung habe, von „Nazis“ befreit und von der russischen Föderation einverleibt werden müsse. Sein Ziel ist die Vernichtung der Ukraine als souveräner Staat.

Ukraine wird vom Westen massiv unterstützt

In ihrem Abwehrkampf gegen die vollständige Unterwerfung unter das despotische Regime Putins wird die Ukraine vom Westen massiv unterstützt. Der Westen: das ist die Wertegemeinschaft der europäischen und nordamerikanischen Staaten, die der Demokratie, der Freiheit, der Rechtsstaatlichkeit und den Menschenrechten verpflichtet sind. Die Ukraine verteidigt mit ihrem Kampf gegen Putins Russland ganz klar auch diese Werte. Putin darf nicht sein Kriegsziel erreichen und über die Ukraine triumphieren, denn dann wäre auch Westeuropa in Gefahr.

Beistand weiter wichtig

Deshalb ist es nach wie vor sehr wichtig, der Ukraine in diesen schweren Zeiten beizustehen und sie nach Kräften zu unterstützen. Dies geschieht auf verschiedenen Ebenen: politisch, militärisch, wirtschaftlich durch Sanktionen gegen Russland, durch Finanzhilfen und nicht zuletzt auch durch humanitäre Hilfe: durch Materiallieferungen in die Ukraine und durch die freundliche Aufnahme von geflüchteten Menschen in unseren Kommunen.

Diese Hilfe darf nicht nachlassen. Die Solidarität mit dem ukrainischen Volk ist eine moralische Pflicht aller Demokratien dieser Welt: Ausdruck der Verbundenheit mit einem Land, das überfallen wurde, weil es sich für Menschenrechte, Unabhängigkeit, Freiheit und Demokratie entschieden hat.

Protestaktion zum Jahrestag in Saarbrücken geplant

Die Saarländerinnen und Saarländer haben Gelegenheit, ihre Solidarität mit der Ukraine und ihren Protest gegen den Krieg am ersten Jahrestag des Überfalls zu zeigen: am Freitag, 24. Februar, veranstaltet die Bürgerinitiative Info.Saar.Ua/UkraineFreundeSaar e.V. einen Demozug durch die Saarbrücker Innenstadt. Der Demozug startet um 16 Uhr an der Europagalerie in Saarbrücken und geht über drei Stationen: Ludwigskirche: dort Trauerbekundung und gemeinsames Gebet für die Opfer des Angriffskrieges; Staatstheater: Zivilgesellschaftliche Botschaft zum Leben im Krieg; Schlossplatz: Bekundung der Solidarität und Unterstützung der Ukraine. Seien Sie dabei, wenn Sie die demokratischen Werte unseres gemeinsamen Europas teilen und Sie das Schicksal der Ukraine berührt. Jede Stimme und jedes Zeichen der Solidarität zählt.