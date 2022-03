Vermeintliches Schnäppchen : 1,57 Euro pro Liter Diesel? Esso-Tankstelle Blieskastel nicht mehr in Spritpreis-App zu finden

Update Blieskastel Die Benzinpreise steigen allerorten extrem an – nur scheinbar nicht an der Esso-Tankstelle in Blieskastel. Dort soll der Diesel laut mehrerer Spritpreis-Apps tatsächlich nur 1,57 Euro kosten. Eine App hat darauf nun reagiert.

Für frustrierte Autofahrer dürfte das zunächst der gefühlte Himmel auf Erden sein: Tanken für 1,57 Euro pro Liter Diesel an der Esso-Tankstelle in Blieskastel. Ja, richtig gelesen: Für einen Euro und siebenundfünfzig Cent! So stand es tatsächlich lange Zeit in der Spritpreis-App „1-2-3 Tanken“. Der günstigste Mitbewerber im Umland, die ED-Tankstelle im rheinland-pfälzischen Hornbach, bietet den Sprit laut App aktuell für 2,21 Euro an.

Doch kann das wirklich sein, nachdem die Treibstoffpreise wegen des Ukraine-Krieges in den vergangenen Tagen extrem gestiegen sind und deutschlandweit im Schnitt deutlich über zwei Euro liegen?

Wie sich in der Bliesgaustraße herausstellt, handelte es sich um eine Falschinformation: Die Tankstelle hat laut Rheinpfalz nämlich seit mehreren Wochen geschlossen. Ein Aushang, das schreibt die Tageszeitung weiter, begründet dies mit „technischen Problemen“.

Diesel-Preis in Blieskastel trotz Ukraine-Krieg unter 1,60 Euro? App nimmt Tankstelle raus

Nun hat die Spritpreis-App „1-2-3 Tanken“ reagiert – und die Tankstelle aus ihrem Portfolio genommen: Gibt man dort im Suchfeld „Blieskastel“ ein, ist die Tankstelle nicht mehr aufzufinden.

Über die Schnäppchen-Tankstelle, die keine ist, hatten zunächst die „Bild“-Zeitung und die Rheinpfalz berichtetet.

