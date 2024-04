Schwieriger Fall Geldspritze vom Land für die Mellinschule

Die SPD Sulzbach schreibt sich den Erfolg auf ihre Fahne: „Wir danken dem Minister für die schnelle und unkomplizierte Bearbeitung unseres Anliegens, mit dem wir im Rahmen einer dringenden Notwendigkeit an Reinhold Jost herangetreten sind.“ Sie veröffentlichte in ihrem Bericht über den traditionellen Frühschoppen am vergangenen Samstag aber auch, dass der anwesende Innenminister Jost „auch auf die spezifischen Probleme an der Mellinschule einging, wobei er deutliche Kritik am Verwaltungschef (Anmerkung der Redaktion: CDU-Bürgermeister Michael Adam) übte“, heißt es in dem Bericht. „Die Haushaltssperre ist vermeidbar gewesen, es habe jedoch an einem Antrag oder jeglicher Kontaktaufnahme des Bürgermeisters mit dem entsprechenden Ministerium gefehlt. Eine Bedarfszuweisung des Ministeriums über 900 000 Euro für eine Containeranlage hätte die Sperre abwenden können. Hierbei forderte Jost, dass der Bürgermeister die Verantwortung übernehmen und erklären muss, warum der notwendige Kontakt zum Ministerium nicht rechtzeitig hergestellt wurde“, heißt es in dem Bericht.