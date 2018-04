später lesen Zurück hinters Lehrerpult Projekt für geflüchtete Lehrer in Bochum FOTO: Teilen

Twittern







In ihrer Heimat haben sie unterrichtet, nun sollen sie auch in Deutschland wieder ans Lehrerpult: Das Projekt "Lehrkräfte Plus" an der Ruhr-Universität Bochum will geflüchtete Lehrer für den Einsatz in nordrhein-westfälischen Schulen vorbereiten.