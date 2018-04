Rollendes Technikmuseum startet in die Saison

Gesagt, getan - im Abteil genossen sie ein Radler und die besondere Atmosphäre. "Sekt war leider nicht an Bord - aber mit den Polstern fühlt man sich wie erste Klasse", meinte Rainer Niedzwidz zu dem ausladenden Platz und zum Sitzkomfort.

"Mit sowas bin ich mal alleine in die Schweiz gefahren, hab ohne die Eltern die Tante besucht", lösten die Kilometer auf den Schienen bei der Weselerin Katja Zucca Erinnerungen aus. "Solche Bahnen gibt es auch bei uns - wie die Sauschwänzlebahn in Triberg", sagte der Schwarzwälder Wolfgang Herrmann.

Und sogar der Osterhase in Gestalt der achtjährigen Hanna aus Itzehoe - mit Plastikohren - fuhr mit: "Wir haben bei der Oma in Wesel auf dem Balkon und in der Stube gesucht" , sagte sie und genoss sie nun die Fahrt mit Bruder Ansgar, Papa André, Mama Dorothea und Oma Brigitte.

Von der Rheinpromenade ging es vorbei an der Byk Chemie und dem Weseler Bahnhof bis zum Alten Wasserwerk. Gern erläuterten Kaitna und seine Mitstreiter dabei den Fahrgästen Details zur Lokomotive von 1956. "Die hat uns die Bundesbahn geschenkt, als das Dampflokverbot in Deutschland kam. Das ist eine Stangenlokomotive mit Wendegetriebe. Und da ist ein Zweitaktmotor der Firma Deutz drin. Davon gibt es vielleicht 80 bis 100 Stück, also sicher eine Rarität."

Am Alten Wasserwerk auf dem Fusternberg durften die gut 30 Fahrgäste aussteigen. Dort zeigte ihnen Ralf Schauerte vom Verein, mit welchen Dampfkesseln und "wie beim Radfahren" verbundenen Dampfmaschinen dort Energie erzeugt wurde. "Das war echt interessant", fand die Lüdenscheiderin Petra Thiel, die extra zum Kurzurlaub an den Niederrhein gekommen war.

An der Hohen Mark wurde kurz die Lok abgekoppelt, die dann auf einem Nebengleis wieder an den Wagen vorbeifuhr und langsam vorne wieder ankoppelte, was zahlreiche Handy-Fotografen mit neugierigen Blicken auf sich zog.

"Das ist alles Handbetrieb, aber läuft vom Verfahren so wie die Güterzüge heute", meinte Berufslokführer Lars Lähnemann, während er an dem Stellwerk hantierte und später das Fahrzeug vorsichtig zurückfuhr.

