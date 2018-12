Der Unfall ist bereits über zwei Tage her und noch immer tappen die Ermittler im Dunkel. Wie die Polizei mitteilte, erhielten die Beamten in der Nacht zu Donnerstag gegen 0.30 Uhr einen Anruf. Auf der A73 in Höhe der Ortschaft Sint-Odilienberg lag die Leiche eines Mannes. In einem nahegelegenen Maisfeld fand die Polizei außerdem eine schwer verletzte Frau in einem Auto. Sie wurde ins Krankenhaus gebracht und ist mittlerweile außer Lebensgefahr.

Im Auto fanden die Beamten persönliche Dokumente aus denen hervorgehen soll, dass es sich bei dem Toten und der Schwerverletzten um Rumänen handelt.

Was genau in dieser Nacht passierte, ist bislang noch völlig unklar. Daher sucht die Polizei dringend Zeugen, die etwas beobachtet haben. Zeugen werden gebeten sich unter folgender Telefonnummer zu melden: 0031 -900-8844