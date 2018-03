Respekt vor Minister Spahn

Hat Jens Spahn arme Leute verhöhnt? Ich habe großen Respekt vor diesem Politiker, der es wagt, gegen das linke Gutmenschentum, das in Presse und öffentlicher Meinung vorherrscht, anzugehen. Ich stamme aus einer Bergarbeiterfamilie und habe ein Leben lang in der Stahlindustrie gearbeitet. Ich kenne viele Hartz-IV-Empfänger aus meinem Umfeld. Viele haben sich in diesem System gut eingerichtet, sie würden niemals mit Menschen tauschen, die regelmäßig morgens um sechs Uhr aufstehen und für 1000 Euro netto hart arbeiten. Viele geben ihre Stütze für Alkohol und Zigaretten aus und gehen dann zur Tafel.